Лионель Месси и Луис Суарес снова могут выступать в одной команде.

Журналист Хави Кампос в эфире Catalunya Radio рассекретил планы звездных нападающих. Месси и Суарес размышляют о переходе в Интер Майами, владельцем которого является Дэвид Бекхэм.

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Отмечается, что трансфер и Лео, и Луисито состоится не раньше 2022 года. Месси связан контрактом с Барселоной до лета 2021 года, но не определился, где проведет следующий сезон. Соглашение Суареса с Атлетико рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, Луис перешел в Барселону летом 2014 и вместе с Месси выиграл 4 чемпионства Испании и столько же Кубков страны, 2 Суперкубка Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Летом 2020 уругвайца за смешную сумму продали в Атлетико.

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