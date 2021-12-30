В рамках 16-го тура АПЛ Вулверхэмптон на выезде уступил Манчестер Юнайтед. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед в случае победы над Вулверхэмптоном опережал Лестер на один пункт и выходил на вторую строчку турнирной таблицы.

Первый опасный момент в матче был на 34-й минуте. Бруну Фернандеш получил навесную передачу в штрафной и мгновенно пробил по центру ворот – Руй Патрисиу спас ворота гостей. "Волки" огрызнулись несколькими ударами, которые легко брал Де Хеа. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась – манкунианцы немного острее действовали в атаке, а игроки "Вулвз" периодически били с дальней дистанции. На 70-й минуте, после подачи с углового, Кавани сумел открыть счет, но рефери отменил гол из-за офсайда. Чуть позже, на 82-й, Аит-Нури вышел один на один с голкипером, но Де Хеа в прыжке сумел парировать его удар. Уже на последних минутах компенсированного времени Рашфорд получил длинную навесную от Фернандеша, вышел на ударную позицию и пробил в правый угол ворот – 1:0. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Манчестер Юнайтед.

Благодаря этой победе манкунианцы с 30-ю пунктами поднялись на вторую строчку турнирной таблицы, а Вулверхэмптон с 21-м очком остался на 12-м.

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