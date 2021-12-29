Барселона выходила из рождественской паузы домашним поединком против Эйбара. Рональд Куман начал его в схеме с тремя защитниками, а на левом фланге выпустил Фирпо – Альба пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек. На острие атаки пришлось довериться Брейтвейту, ведь Месси восстанавливался после повреждения (но пришёл поддержать команду на трибунах). Победа над басками вернула бы "блаугранас" в зону Лиги чемпионов, поэтому осечка была недопустимой.

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Каталонцы неплохо начали матч, быстро захватив контроль над мячом. Уже на 5-й минуте они заработали угловой, при борьбе за подачу с которого Араухо получил по ногам – арбитр лично просмотрел эпизод на экране и назначил пенальти, который взялся исполнять Брейтвейт. Мартин подошел к "точке" – и пробил мимо левого угла!

После этого в игре Барселоны что-то сломалось. К 24-й минуте хозяева держали мяч вообще без ударов по воротам, в то время как Эйбар классно работал в разрушении, заработав кучу стандартов и выиграв практически все подборы. Впрочем, первая же нормальная атака "блаугранас" с передачей Педри на ход Фирпо и последующим прострелом в штрафную завершилась взятием ворот – Мартин замкнул точно в дальний угол. Басков, однако, спас офсайд, отменивший гол.

Это был последний опасный момент Барселоны с игры до перерыва. На 33-й минуте Фирпо повторил свою передачу с левого фланга в штрафную, но Брейтвейт не дотянулся до мяча, а на 42-й Гризманн слабо пробил с дистанции мимо – вот и всё, что создали "блаугранас" при 68% владения. Эйбар же между этими эпизодами имел мощный удар со штрафного в исполнении Кандзёра, но тер Штеген спокойно его парировал. В конце концов, отдыхать команды ушли при нулях на табло.

После перерыва Рональд Куман снял с игры Деста, выпустив Дембеле и перестроившись на схему в четыре защитника. Уже на 50-й минуте замена могла сработать – Дембеле прошёл вдоль линии штрафной и пробил в дальний угол, однако точности французу не хватило. На 51-й Пьянич неточно стрелял метров с 20-ти с подъёма, на 52-й Дмитрович поймал удар Гризманна из пределов штрафной, а на 56-й Дембеле вырвался один на один с голкипером – Дмитрович парировал выстрел Усмана и поймал слабое добивание от де Йонга! Казалось, вот-вот Барса откроет счёт.

Впрочем, на 58-й минуте Эйбару удалось наказать гранда и за расточительность, и за глупую ошибку: Араухо завозился с мячом и потерял его под давлением Кике Гарсии, после чего капитан басков вышел один на один с тер Штегеном и пробил в ближний – 0:1!

В ответ Барселона восемь минут бесцельно катала мяч в средней части поля, не создав ничего опасного. Встревоженный Куман на 66-й минуте выпустил Коутинью и Тринкау – и уже через минуту ход сработал! Оба новичка приняли участие в красивой комбинации на левом фланге, в завершении которой Фирпо прострелил на правый край штрафной под замыкание Дембеле. Усман пробил в касание в противоход голкиперу – 1:1!

Эйбар после этого гола прогнозируемо сел в оборону и стал защищать ничейный счёт. Получалось здорово, ведь у Барселоны в последующие 20 минут был лишь один полумомент – это Дмитрович выбил мягкий навес Дембеле прямо в Брейтвейта, но мяч предательски отскочил мимо ворот. Следующий шанс вырвать победу выпал аж на 88-й минуте, когда Педри замкнул прострел Коутинью в центр штрафной ударом над воротами. Лучшую же возможность забить второй гол имел Тринкау, в компенсированное время прорвавшийся на правый край штрафной и пробивший в дальний угол – мяч прокатился рядом со штангой!

Барселона на последние минуты еще и в меньшинстве осталась, ведь повреждение получил Коутинью, хотя прямо перед этим явную красную карточку не показали Ресио. В конце концов, Эйбар бился-бился и добился – финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Барселона упустила шанс подняться в топ-4, оставшись на пятой позиции с 25 очками в активе.

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