Главные новости футбола 27 июня: Германия сенсационно покинула ЧМ-2018, Бразилия на классе вышла в 1/8 финала

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 июня.

ЧМ-2018

Завершился третий тур группового раунда чемпионата мира-2018 для сборных групп E и F. Зрители стали свидетелями падения чемпиона – Германия проиграла Южной Корее (0:2) и бесславно покинула Мундиаль. Кстати, Бундестим впервые в истории вылетает из чемпионатов мира на групповом этапе. На полное фиаско немцев бурно отреагировали в соцсетях – "Какая-то подделка сборной Германии".

В другом матче группы F мексиканцы разгромно проиграли сборной Швеции (0:3), но вышли в плей-офф ЧМ-2018 благодаря неожиданной победе корейцев. Мексиканец Гальярдо получил самую быструю желтую карточку в истории мундиалей в этом поединке. Также смотрите видео голов и обзор матча.

Зато сборная Бразилии уверенно победила Сербию и вышла в 1/8 финала. Голы забили Паулинью и Тиагу Силва – вашему вниманию видео голов и обзор матча. В параллельном поединке группы E Швейцария и Коста-Рика устроили результативную перестрелку и завершили матч вничью 2:2. Лучшим игроком матча стал Блерим Джемаили, который забил один из голов – смотрите видеообзор.

Такие результаты игрового дня позволили определить еще 2 пары 1/8 финала ЧМ-2018. На данный момент известны соперники в шести противостояниях. В четверг определятся соперники в последних двух матчах первого раунда плей-офф.

Украина

В среду Исполком ФФУ утвердил 17 стадионов, которые имеют право принимать матчи УПЛ в сезоне 2018/19. Минимум 4 арены – в Кропивницком, Луцке и Днепре – будут иметь статус резервных.

Сергей Макаров переизбран президентом ПФЛ. Кроме этого, определились предварительные составы групп Второй лиги. Также Днепр, Полтава и еще три клуба ПФЛ лишились профессионального статуса и не будут играть в следующем сезоне на этом уровне. Инициативная группа фанатов днепрян уже заявила, что в Днепре появится новый футбольный клуб.

Другие новости

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