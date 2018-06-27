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Сербия – Бразилия: пентакампеоны побеждают сербов после первого тайма благодаря мячу от Паулинью

21:49 6 Читати українською
Сербия – Бразилия: пентакампеоны побеждают сербов после первого тайма благодаря мячу от Паулинью
Сербия – Бразилия: пентакампеоны побеждают сербов после первого тайма благодаря мячу от Паулинью

Бразильцы переигрывают сборную Сербии после первого тайма матча ЧМ-2018.

Команды начали матч довольно активно, причем сербы не собирались уступать "пентакампеонам", играя против сборной Бразилии достаточно жестко и со спортивной наглостью. Не успели команды сыграть и десяти минут, как подопечные Тите понесли первые потери: Марсело из-за травмы не смог продолжить игру, а вместо него на поле появился левый бек мадридского Атлетико Филипе Луис.

Бразильцы довольно долго не могли создать опасный момент. Им это удалось, когда почти 2/3 тайма были позади: Габриэл Жезус избежал офсайда благодаря позиционной ошибке сербских защитников, выбежал один на один со Стойковичем, но слишком долго принимал решение, и в итоге его удар заблокировали защитники. У сербов момент имел Митрович, но его удар через себя прошел значительно выше ворот. А еще через пару минут бразильцы результативно ответили: Коутинью отдал прекрасную передачу на Паулинью, который перебросил голкипера и открыл счет в матче. Перед самым перерывом попытка дальнего удара была у Неймара, но ему не удалось попасть в девятку.

ЧМ-2018. Группа E. 3 тур

Сербия – Бразилия – 0:1

Голы: Паулинью, 36

ЧМ 20183 тур

Сербия - Бразилия: Среда 27 июня 2018

Сербия

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0 : 1
Бразилия
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