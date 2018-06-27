toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ЮЖНАЯ КОРЕЯ - ГЕРМАНИЯ МЕКСИКА - ШВЕЦИЯ СЕРБИЯ - БРАЗИЛИЯ Новости ЧМ 2018

Мексика – Швеция – видео голов

18:36 404 Читати українською
Мексика – Швеция – видео голов
Мексика – Швеция – видео голов

Сборная Швеции в матче 3-го тура ЧМ-2018 группы F против Мексики удваивает свое преимущество. Смотрите видео голов.

На 50-й минуте защитник сборной Швеции Людвиг Аугустинссон выводит свою команду вперед.

Мексика – Швеция: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

На 62-й минуте Андреас Гранквист удваивает преимущество Швеции точно реализовав пенальти.

На 74-й минуте благодаря автоголу защитника Мексики Эдсона Альвареса, шведы доводят счет до разгромного.

ЧМ 20183 тур

Мексика - Швеция: Среда 27 июня 2018

Мексика
Матч окончен
0 : 3
Швеция
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Мексика Мексика Мексика - Швеция Видеоновости Швеция Швеция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
58
мин
Сербия
21:00
Бразилия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук