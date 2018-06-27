Южная Корея – Германия: игра почти без моментов под контролем немцев в первом тайме

Завершилась первая половина матча 3-го тура в группе F между сборными Южной Кореи и Германии.

Уже с первых минут матча немцы начали брать под контроль мяч. Сразу включились в игру и фланговые защитники Бундестима – Гектор и Киммих (реже) постоянно подключались к атакам и пытались прострелить в штрафную. В первые 15 минут характерным признаком поединка стало наличие 5-6 корейцев в зоне у собственных ворот. Игра же Германии напоминала эффект пружины: спокойное комбинирование в центре поля, пока Озил или Кроос не нагрузят фланги, разрезав оборону соперника.

Южная Корея – Германия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Не забив быстрый гол, немцы немного сбавили обороты. Поспособствовала этому и Южная Корея. Азиаты согласились на темп игры, предложенный немцами, и начали отвечать своими полумоментами. На 19-й минуте Юнг Ву-Йонг сильно пробил со штрафного, к чему Нойер оказался не готов. Мануэль не сумел сразу зафиксировать мяч и только в последнее мгновение выбил его с ноги Сона, который уже собирался открыть счет в матче.

Однако, вторая половина тайма снова оказалась за подопечными Йоахима Лёва. Они стали больше внимания уделять завершению атак. В частности, решили каждый свой выпад завершать ударом по воротам. Так, на 33-й минуте Ройс неожиданно получил свободное пространство прямо по центру ворот, немного прошел с мячом и классно пробил метров с 20-ти. Правда, защитник бросился под мяч.

Этот пример оказался показательным. Еще минимум трижды корейские защитники до конца тайма таким же образом отвлекали угрозу от собственных ворот. Самый реальный момент был у Вернера. На 39-й минуте Тимо классно ворвался в штрафную зону с правого фланга и бил по диагонали в дальний угол, но самоотверженная игра защитника не позволила ему отличиться.

Несколько выпал из игры Леон Горецка. Вполне вероятно, что уже в перерыве главный тренер Германии сменит его на другого проверенного бойца. Например, Мюллера. Счет 0:0 после первого тайма не совсем отражает ход поединка, но свидетельствует о немецком кризисе с созданием реальных возможностей и их реализацией.

ЧС-2018. Группа F. 3-й тур

Южная Корея – Германия – 0:0 (после первого тайма)