Определили предварительные составы групп Второй лиги

Сегодня в ходе отчетно-выборной конференции ПФЛ в Доме футбола урегулировали вопросы организации соревнований во Второй Лиге на следующий сезон.

На конференции решили, что соревнования будут проходить в двух группах. Группы будут сформированы по территориальному принципу. Предварительно в группах А и Б должны играть по 11 команд в каждой, однако Нефтяник или Кремень могут повыситься в классе и уменьшить количество команд.

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Предварительный составы групп:

Группа А: Буковина, Скала, Нива Тернополь, Нива Винница, Подолье, Полесье, Верес, Калуш, Черкасский Днепр, Чайка, Минай.

Группа Б: Мир, Энергия, Никополь, Таврия, Николаев-2, Кремень, Металлург, Кристалл, Нефтяник, Реал Фарма, Горняк.

Повышение в классе будет зависеть от расширения УПЛ.

Если УПЛ не будет расширяться, две команды Второй лиги (лучшие в группах) сразу повышаются, а другие две команды (занявшие второе место в своих группах) буть играть переходные матчи с командами Первой лиги. Если УПЛ расширяется, то в классе повышаются только триумфаторы своих групп. Две худшие команды в группах А и Б вылетают в любительский чемпионат.

Макаров переизбран президентом ПФЛ

"Мы хотим оставить вылет из Второй лиги к любителям. Это важно для нас. У нас слишком размыты условия. Будем считать, что в этом сезоне команды вылетели. Сами любители жалуются, что мы неконтролируемо у них" забираем "клубы", – цитирует президента ПФЛ Сергея Макарова ua-football.

Соревнования во Второй лиге начнутся 21 июля. Команды сыграют 27 поединков, то есть три круга.