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ЧМ-2018: известны уже 6 пар соперников по 1/8 финала Мундиаля

27 июня 22:56 374 Читати українською
ЧМ-2018: известны уже 6 пар соперников по 1/8 финала Мундиаля
ЧМ-2018: известны уже 6 пар соперников по 1/8 финала Мундиаля

Стали известны еще две пары соперников на стадии 1/8 финала чемпионата мира-2018.

В среду завершился групповой этап для команд в группах E и F. Это позволило определить еще 2 пары сборных на стадии 1/8 финала ЧМ-2018.

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Известные на данный момент пары 1/8 финала чемпионата мира-2018:

Уругвай – Португалия (30 июня)

Франция – Аргентина (30 июня)

Испания – Россия (1 июля)

Хорватия – Дания (1 июля)

Бразилия – Мексика (2 июля)

Швеция – Швейцария (3 июля)

В четверг определятся еще 2 пары участников первого раунда плей-офф ЧМ-2018. Своих соперников, в частности, узнают сборные Бельгии и Англии, которые гарантировали себе выход в 1/8 финала еще после двух сыгранных матчей.

ЧМ 20183 тур

Сербия - Бразилия: Среда 27 июня 2018

Сербия
Матч окончен
0 : 2
Бразилия
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Бразилия Бразилия ЧМ 2018 Сербия - Бразилия Швейцария Швейцария Швеция Швеция Мексика Мексика
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