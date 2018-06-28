Швейцария – Коста-Рика: красивое прощание команды Кейлора и прагматичные швейцарцы, которые хотели шведов

Швейцария и Коста-Рика сыграли в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч Швейцария – Коста-Рика начался в 21:00 по киевскому времени. Игра завершилась вничью 2:2.

Швейцария – Коста-Рика – видео голов

Костариканцы, которые досрочно прекратили борьбу на турнире, начали игру намного активнее и уже на 6-й минуте Зоммеру дважды пришлось спасать свою команду. Сначала голкипер сборной Швейцарии выполнил сейв и справился с классным обводящим ударом Кэмпбелла, а уже через мгновение он парировал выстрел головой от Борхеса в дальний угол.

А на 10-й минуте, когда Зоммер только взглядом провел мяч после пушечного удара Колиндреса, швейцарцев выручила перекладина.

Подопечные Петковича, которых фактически устраивала ничья, никуда не спешили в атаке, но именно им суждено было открыть счет. Эмболо головой сбросил сферу на линию вратарской, а Джемаили мощным ударом "прошил" Кейлора.

Второй тайм также начался с атак костариканцев, которые сумели восстановить паритет на 56-й минуте. Кэмпбелл выполнил угловой удар, а Вастон, выпрыгнув выше всех, головой поразил дальний угол.

Швейцария, видимо, зная о ситуации в матче Сербия – Бразилия, не спешила идти вперед и только на 78-й минуте потревожила Коста-Рику опасным моментом, который мог завершиться голом. Дрмич после передачи с правого фланга головой пробил в крестовину. Однако Иосиф не опустил руки и в конце матча сумел отличиться, метров с десяти замкнув передачу Закарии.

Уже через минуту в ворота сборной Швейцарии был назначен пенальти, который арбитр впоследствии отменил, обратившись за помощью к VAR. Руис, которого сбивали, находился в офсайде. Но Брайану таки суждено было выполнять "11-метровый", который Тюрпен снова назначил за фол на Кэмпбелле. Руис пробил в перекладину, от которой мяч отбился в голову Зоммеру и зелетив в ворота.

Швейцария, набрав 5 очков, вышла в плей-офф со второго места. Бразилия финишировала первой – 7 пунктов. В 1/8 финала команда Петковича сыграет против Швеции.

Прагматическая Швейцария

Команда Петковича, как будто весь матч зная, что происходит в параллельной встрече между Бразилией и Сербией, никуда не спешила. Швейцарцы с первых минут отдали инициативу костариканцам и старались действовать на контратаках. Однако, откровенно экономя силы на плей-офф, именно европейцы дважды выходили вперед и могли вырвать победу, если бы не нелепый пенальти в компенсированное время. Что и стоит отметить в игре подопечных Петковича, так это – почти стопроцентную реализацию. Они трижды попали в створ ворот Наваса и забили два гола.

Второе место вовсе не должно разочаровывать сборную Швейцарии, которая в 1/8 финала встретится со Швецией. С непредсказуемыми мексиканцами, которые в хорошую погоду могут разнести любого соперника, "нати", возможно, было бы гораздо сложнее.

Красивое прощание "лос тикос"

Симпатичная сборная Коста-Рики прекратила борьбу на турнире за два тура до завершения группового этапа, поэтому в заключительном матче могла себе позволить сыграть в свое удовольствие. В конце концов, именно так подопечные Оскара Рамиреса и сделали, красиво попрощавшись с Мундиалем. Коста-Рика перед матчем против Швейцарии была единственной командой на ЧМ-2018, которая не отмечалась голами, поэтому "лос тикос" и печальную статистику подправили, и собственных болельщиков порадовали. Поклонники Наваса и Ко неистово радовались каждому голу, словно это – финал турнира.

А вот футбол костариканцев заслуживает отдельной похвалы. Они не стеснялись брать игру на себя, при первой же возможности шли в обыгрыш, а иногда даже позволяли себе такие трюки, как рабона. Особенно выделялся Кэмпбелл, который так старался показать себя, что выполнил почти все, что было в его техническом арсенале. Запомнился также ветеран Руис, у которого украли гол перекладина и Зоммер.

ЧМ-2018, Группа E, 3 тур

Швейцария – Коста-Рика – 2:2

Голы: Джемаили, 31, Дрмич, 88 – Кэмпбелл, 56, Зоммер, 90+5 (автогол)