"Какая-то подделка сборной Германии". Катастрофическое фиаско Бундестим на ЧМ-2018 – разрушительная реакция соцсетей

"Футбол 24" собрал первую реакцию экспертов и болельщиков на поражение Германии от Южной Кореи (0:2) в матче 3 тура ЧМ-2018.
В это невозможно поверить, но в 3-м туре ЧМ-2018 Германия проиграла Южной Корее (0:2) и заняла последнее место в квартете F.
Южная Корея – Германия – 2:0 – видео голов и обзор матча
Чемпионы мира-2014 досрочно попрощались со своей короной. Причем сделали это в очень позорный способ, впервые в истории вылетев еще на этапе группового турнира.
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Южная Корея – Германия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было