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"Какая-то подделка сборной Германии". Катастрофическое фиаско Бундестим на ЧМ-2018 – разрушительная реакция соцсетей

20:15 316 Читати українською
"Какая-то подделка сборной Германии". Катастрофическое фиаско Бундестим на ЧМ-2018 – разрушительная реакция соцсетей
Сегодня плачет вся Германия
Олег Бабий Олег Бабий

"Футбол 24" собрал первую реакцию экспертов и болельщиков на поражение Германии от Южной Кореи (0:2) в матче 3 тура ЧМ-2018.

В это невозможно поверить, но в 3-м туре ЧМ-2018 Германия проиграла Южной Корее (0:2) и заняла последнее место в квартете F.

Южная Корея – Германия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Чемпионы мира-2014 досрочно попрощались со своей короной. Причем сделали это в очень позорный способ, впервые в истории вылетев еще на этапе группового турнира.

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Южная Корея – Германия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

ЧМ 20183 тур

Южная Корея - Германия: Среда 27 июня 2018

Южная Корея
Матч окончен
2 : 0
Германия
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Теги
ЧМ 2018 Южная Корея - Германия Германия Германия Статьи Александр Шуфрич Олег Бабий Павел Климкин Максим Калиниченко Максим Калиниченко Южная Корея Южная Корея Виктор Вацко
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