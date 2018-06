"Какая-то подделка сборной Германии". Катастрофическое фиаско Бундестим на ЧМ-2018 – разрушительная реакция соцсетей

"Футбол 24" собрал первую реакцию экспертов и болельщиков на поражение Германии от Южной Кореи (0:2) в матче 3 тура ЧМ-2018.

В это невозможно поверить, но в 3-м туре ЧМ-2018 Германия проиграла Южной Корее (0:2) и заняла последнее место в квартете F.

Южная Корея – Германия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Чемпионы мира-2014 досрочно попрощались со своей короной. Причем сделали это в очень позорный способ, впервые в истории вылетев еще на этапе группового турнира.

