toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ЮЖНАЯ КОРЕЯ - ГЕРМАНИЯ МЕКСИКА - ШВЕЦИЯ СЕРБИЯ - БРАЗИЛИЯ Новости ЧМ 2018

Мексика – Швеция: Гальярдо получил самую быструю желтую карточку в истории чемпионатов мира

17:30 69 Читати українською
Мексика – Швеция: Гальярдо получил самую быструю желтую карточку в истории чемпионатов мира
Мексика – Швеция: Гальярдо получил самую быструю желтую карточку в истории чемпионатов мира

Защитник сборной Мексики Хесус Гальярдо установил интересное достижение.

В матче третьего третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 встречаются сборные Мексики и Швеции.

Уже на 15-й секунде матча защитник мексиканской команды Хесус Гальярдо получил от арбитра предупреждение. Эта желтая карточка стала самой быстрой в истории матчей чемпионатов мира, сообщает OptaJoe в Твиттере.

Напомним, Футбол 24 проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Мексика – Швеция: анонс матча ЧМ-2018

ЧМ 20183 тур

Мексика - Швеция: Среда 27 июня 2018

Мексика
Матч окончен
0 : 3
Швеция
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Мексика Мексика Мексика - Швеция Хесус Гальярдо Хесус Гальярдо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Мексика – Швеция: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
    ЧС 2018 — 16:57137 Мексика – Швеция: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
1
час
:
57
мин
Сербия
21:00
Бразилия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук