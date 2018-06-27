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Исполком ФФУ утвердил 17 стадионов, которые могут принимать матчи УПЛ в сезоне-2018/19

12:44 214 Читати українською
Исполком ФФУ утвердил 17 стадионов, которые могут принимать матчи УПЛ в сезоне-2018/19
Оболонь Арена / fcbrovar.obolon.ua

Исполком Федерации футбола Украины определил список стадионов на которых разрешается проводить матчи УПЛ в сезоне 2018/19.

Черниговская Десна сможет проводить матчи на родном стадионе в Чернигове, стадион одесского Черноморца, который пока официально не вернулся в УПЛ, также получил разрешение на проведение матчей в следующем сезоне, сообщает Sportarena.

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Стадионы в Кропивницком и Луцке, а также Метеор и Днепр-Арена, вероятнее всего, будут использоваться украинскими клубами в качестве резервного варианта.

Полный список стадионов, получивших разрешение на проведение матчей:

ОСК Металлист (Харьков)

НСК Олимпийский (Киев)

Ворскла им. Бутовского (Полтава)

Славутич-Арена (Запорожье)

Стадион им. Бойко (Мариуполь)

Арена Львов (Львов)

НИКА (Александрия)

Украина (Львов)

Динамо им. Лобановского (Киев)

Оболонь Арена (Киев)

Авангард (Луцк)

Днепр Арена (Днепр)

Черноморец (Одесса)

Звезда (Кропивницкий)

ОНСЦ (Чернигов)

НТК им В.Банникова (Киев)

Метеор (Днепр)

Напомним, новый сезон УПЛ стартует 22 июля при участии 12 команд.

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ФФУ УПЛ футбольные стадионы
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