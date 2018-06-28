Головні новини футболу 27 червня: Німеччина сенсаційно покинула ЧС-2018, Бразилія на класі вийшла в 1/8 фіналу

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 27 червня.

ЧС-2018

Завершився третій тур групового раунду Мундіалю для збірних груп E і F. Глядачі стали свідками падіння чемпіона – Німеччина програла Південній Кореї (0:2) і безславно покинула Мундіаль. До речі, Бундестім вперше в історії вилітає з чемпіонатів світу на груповому етапі. На повне фіаско німців бурхливо відреагували в соцмережах – "Якась підробка збірної Німеччини".

В іншому матчі групи F мексиканці розгромно програли збірній Швеції (0:3), але вийшли до плей-офф чемпіонату світу-2018 завдяки несподіваній перемозі корейців. Мексиканець Гальярдо отримав найшвидшу жовту картку в історії мундіалів у цьому поєдинку. Також дивіться відео голів та огляд матчу.

Натомість збірна Бразилії впевнено перемогла Сербію та вийшла до 1/8 фіналу. Голи забили Паулінью та Тьягу Сілва – до вашої уваги відео голів і огляд матчу. У паралельному поєдинку групи E Швейцарія і Коста-Ріка влаштували результативну перестрілку та завершили матч унічию 2:2. Найкращим гравцем матчу став Блерім Джемаїлі, який забив один із голів – дивіться відеоогляд.

Такі результати ігрового дня дозволили визначити ще 2 пари 1/8 фіналу ЧС-2018. Загалом тепер відомі суперники в шести протистояннях. У четвер визначаться суперники в останніх двох матчах першого раунду плей-офф.

Україна

У середу Виконком ФФУ затвердив 17 стадіонів, які мають право приймати матчі УПЛ в сезоні 2018/19. Мінімум 4 арени – у Кропивницькому, Луцьку та Дніпрі – матимуть статус резервних.

Сергія Макарова переобрали президентом ПФЛ. Окрім цього, визначилися попередні склади груп Другої ліги. Також Дніпро, Полтава та ще три клуби ПФЛ втратили професійний статус і не гратимуть у наступному сезоні на професійному рівні. Ініціативна група фанатів дніпрян уже заявила, що в Дніпрі з'явиться новий футбольний клуб.

Інші новини

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