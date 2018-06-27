Мексика – Швеция: скандинавы уничтожили "триколор", которые также выходят в плей-офф благодаря чуду Южной Кореи

Мексика и Швеция встречаются в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч Мексика – Швеция начался в 17:00 по киевскому времени. В первом тайме команды голов не забивали – 0:0.

Мексика – Швеция – видео гола

Швеция, которую турнирная ситуация заставляла атаковать с первых минут, начала активнее и уже в дебюте матча создала два опасных момента у ворот мексиканцев. Сначала Берг и Тойвонен чудом не сумели нанести удар с линии вратарской, а затем уже Очоа спас "триколор" после выстрела Форсберга со штрафного под перекладину.

Скандинавы продолжали давить на ворота Очоа и на 12-й минуте мог отмечаться Берг, нанеся удар ножницами с нескольких метров. Но и на этот раз мяч совсем немного не попал в створ.

Мексиканцы впервые реально угрожали воротам Осльсена на 17-й минуте, когда Вела с линии штрафной фирменным обводящим ударом целил в дальний угол, но сфера предательски прошла рядом со штангой. А уже через минуту супермомент потерял Форсберг, который без опеки метров с 10-ти в касание пробил над перекладиной.

А вот на 28-й минуте аргентинский рефери Нестор Питана принял довольно спорное решение, не назначив пенальти в сторону ворот сборной Мексики. После опасной скидки головой мяч попал в руку Чичарито, а судья, воспользовавшись помощью видеосистента, решил не указывать на "отметку".

Несмотря на длительные споры тренерского штаба шведов с резервным рефери, игра продолжилась и уже через минуту мог забивать Берг. После очередного стандарта мяч отскочил к ногам шведского форварда, который с убийственного расстояния не сумел переиграть невероятного Очоа. На третьей компенсированной минуте к первому тайму Берг потерял еще одну возможность, пробив в боковую сетку ворот. На этом и завершился классный первый тайм в исполнении "трех корон".

После перерыва шведы продолжали гнуть свою атакующую линию и справедливо открыли счет. Мяч от ноги Классона отскочил к Аугустинссону, а тот с близкого расстояния просто "прошил" Очоа, который среагировал на удар, но не сумел спасти свою команду.

На 62-й минуте шведы и вообще отправили мексиканцев в нокдаун. Берг во время быстрой конратакы был сбит в штрафной "триколор" Эктором Морено, а Питана без колебаний назначил пенальти. Хладнокровный Гранквист мощно пробил в девятку и удвоил преимущество шведов.

Несмотря на комфортное преимущество, сборная Швеции не останавливалась и довела дело до разгрома. Правда, третий гол скандинавской команды стал одним из главных курьезов ЧМ-2018. После прострела с правого фланга Альварес неуклюже пытался выбить мяч и попал себе в руку, от которой сфера и попала в сетку.

После этого мексиканцы осадили штрафную шведов со всех сторон, однако многочисленные атаки "триколор" так и не завершились хотя бы одним взятием ворот Ольсена. Но, как выяснилось после завершения матча Южная Корея – Германия команду Осорио устроило и разгромное поражение. Азиаты, обыграв немцев (2:0), подарили мексиканцам путевку в 1/8 финала. Швеция выигрывает группу F, а Мексика выходит в плей-офф со второй строчки. Фантастическая развязка!

ЧМ-2018, Группа F, 3 тур

Мексика – Швеция – 0:3

Голы: Аугустинссон, 50, Гранквист, 60 (пен), Альварес, 74 (автогол)