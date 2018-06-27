В Днепре появится новый футбольный клуб

Группа жителей Днепра из числа болельщиков одноименной команды решила создать футбольный клуб.

Для создания клуба была зарегистрирована общественная организация ОО Днепр 1918, сообщает неофициальный сайт ФК Днепр.

Управлять этой организацией будет один из лидеров фанатского движения ФК Днепр, а среди учредителей и в управлении клуба – известные в футбольной среде города Днепр люди.

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Этим летом ФК Днепр 1918 планирует заявиться и выступать в аматорском чемпионате. Бюджет нового клуба будет наполняться за счет спонсоров и болельщиков.