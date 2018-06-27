В Днепре появится новый футбольный клуб

ЧМ 2018 — 17:00 618
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Южная Корея – Германия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
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Мексика – Швеция: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018ЧМ 2018 — 16:57 135
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Турнирная сетка ЧМ-2018: Роналду, Месси, Суарес и Гризманн – до полуфинала "выживет" лишь 1ЧМ 2018 — 13:28 688
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Днепр, Полтава и еще три клуба ПФЛ лишились профессионального статусаПервая лига — 13:18 504
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Нигерия – Аргентина: слезы игроков, ковер и палец Марадоны, бандера и чары фанаток – как пережить драму на ЧМ-2018ЧМ 2018 — 12:25 473
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