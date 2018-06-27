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Милан дисквалифицировали из Лиги Европы 2018/19

18:23 123 Читати українською
Милан дисквалифицировали из Лиги Европы 2018/19
Милан дисквалифицировали из Лиги Европы 2018/19

УЕФА принял решение об участии Милана в следующем сезоне Лиги Европы.

УЕФА дисквалифицировал Милан из Лиги Европы сезона 2018/19, сообщает официальный сайт союза.

Также Палата финансового контроля приняла решение дисквалифицировать Милан от сезона еврокубков 2019/20.

Милан может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде. Полное решение УЕФА опубликует позже.

Напомним, китайский владелец Милана Йонхонг Ли был признан банкротом на родине. Бизнесмен пытается найти новых инвесторов для клуба, однако в УЕФА на попытки руководства "россонери" спасти ситуацию не учитывают.

В первое трансферное окно Йонхонг Ли потратил на новичков более 230 млн евро, которые не смогли занять место хотя бы в топ-4 Серии А.

Теги
Милан Милан Лига Европы УЕФА
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