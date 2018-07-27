Главные новости футбола 26 июля: Мариуполь с ничьей стартовал в Лиге Европы, Тайсон может покинуть Шахтер

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 июля.

Мариуполь дебютировал в Лиге Европы с ничьей

Мариуполь расписал результативную ничью с Юргорденом в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Епропы. Смотрите видео голов и обзор матча. Приазовцы открыли счет в конце первого тайма, но упустили победу перед финальным свистком. Главный тренер Мариуполя Александр Бабич считает, что его команда провела удачный поединок.

В других матчах Лиги Европы Малиновский голом помог Генку разгромить Фолу, а Нойок отметился хет-триком из ассистов. Эсеола принес сенсационную победу Кайрату, тогда как Слован Мохи и Сухоцкого опозорился на Мальте.

Фиаско Украины U-19 на Евро-2018

Сборная Украины U-19 крупно проиграла Португалии и вылетела в полуфинале Евро-2018. Команда Александра Петракова пропустила пять голов в первом тайме, бесславно покинув турнир. Смотрите видео голов и обзор матча.

Известный комментатор Дмитрий Джулай нашел позитив после позорного поражения Украины, а защитник Виталий Миколенко попросил прощения за игру команды.

Португалия U-19 в финале Евро-2018 сыграет против итальянцев, которые обыграли французскую молодежку.

Тайсон может покинуть Шахтер и другие трансферы

Полузащитник Шахтера Тайсон близок к переходу в Сан-Паулу, убеждают бразильские СМИ. Агент футболиста подтвердил информацию о переговорах и сообщил, что сделка может быть завершена в ближайшие несколько дней.

Зато киевское Динамо нашло усиления в Копенгагене. Команда Хацкевича может пополниться защитником Михаэлем Люфтнером.

А вот Барселона представила своего скандального новичка Малкома, прописав ему клаусулу в 180 млн евро.