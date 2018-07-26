Лига Европы: РБ Лейпциг разбил Хэкен, Слован Мохи и Сухоцкого опозорился на Мальте

Завершились еще несколько первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы: немецкий Лейпциг разгромил шведский Хэкен, братиславский Слован уступил Бальцану, а кутаисское Торпедо обыграло Викингур.

Немецкий РБ Лейпциг фактически гарантировал себе выход в следующий этап уже в первом матче. Подопечные Рангника не имели проблем со шведским Хэкеном. Мячами в составе "быков" отличились Брума, Кунья, Кампли и Огюстен. Единственный негатив для немцев – красная карточка для Ильзанкера, который теперь пропустит ответный матч.

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Зато неприятно удивил Слован. Команда Мохи и Сухоцкого, которые провели весь поединок, умудрилась пропустить дважды от мальтийского Бальцана. Прийти в себя словаки так до конца и не сумели, отыграв лишь один мяч.

Кутаисское Торпедо тоже почти обеспечило себе выход в 3-й квалификационный раунд. "Автозаводцы" усилиями Капанадзе, Кимадзе и Куталии разгромили фарерский Викингур. Весь матч за команду из Кутаиси сыграл украинский защитник Александр Азацкий.

Лига Европы, 2-й квалификационный раунд, первые матчи

РБ Лейпциг – Хэкен – 4:0

Голы: Брума, 35, Кунья, 39, Кампль, 50, Огюстен, 84

Удаление: Ильзанкер, 81 (Л, вторая желтая карточка)

Бальцан – Слован – 2:1

Голы: Кальевич, 17, Любомирац, 67 – Савичевич, 74

Торпедо Кутаиси – Викингур – 3:0

Голы: Капанадзе, 27, Кимадзе, 73, Куталия, 84