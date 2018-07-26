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УКРАИНА U-19 - ПОРТУГАЛИЯ U-19 МАРИУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ТРАНСФЕРЫ

Украина U-19 – Португалия U-19 – 0:5 – видео голов

18:11 44 Читати українською
Украина U-19 – Португалия U-19 – 0:5 – видео голов
Украина U-19 – Португалия U-19 – 0:5 / УЕФА

Сборная Украины U-19 крупно уступила сверстникам из Португалии в полуфинале Евро-2018 и вылетела из турнира. Смотрите видео голов.

Евро-2018 U-19. Полуфинал

Украина U-19 – Португалия U-19 – 0:5

Голы: П. Коррея, 2, Филипе, 19, 21, Тринкау, 28, 30

Евро-2018 (U 19)Полуфинал

Украина U-19 - Португалия U-19: Четверг 26 июля 2018

Украина U-19
Матч окончен
0 : 5
Португалия U-19
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Украина U-19 - Португалия U-19 Сборная Украины Видеоновости Украина U-19 Украина U-19
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