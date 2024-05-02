Юрген Клопп может вернуться в дортмундскую Боруссию. Полуфиналист Лиги чемпионов рассчитывает подписать титулованного тренера с лета 2025 года. Однако есть важный нюанс, дортмундцы видят Клоппа в должности директора по футболу.

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По информации independent, руководство немецкого клуба не довольно результатами команды в чемпионате Германии. Боруссия не выигрывала Бундеслигу с 2012 года, когда ее возглавлял Клопп.

Интересное совпадение: Юрген Клопп покидает Ливерпуль и берет отпуск на один год. Кроме того, тренер заявил, что в Англии никогда не будет тренировать другую команду.

В Боруссии Клопп работал с 2008 по 2015 год и выиграл со "шмелями" два чемпионата Германии, Кубок и два Суперкубка страны, выводил команду в финал Лиги чемпионов.

В Ливерпуле немецкий тренер становился чемпионом Англии (2020 год), добывал Кубок (2022) и Суперкубок (2022), выигрывал Лигу чемпионов (2019) и клубный чемпионат мира (2019).

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