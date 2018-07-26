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Джулай оптимистично прокомментировал вылет сборной Украины U-19 с Евро-2018

17:35 94 Читати українською
Джулай оптимистично прокомментировал вылет сборной Украины U-19 с Евро-2018
Украина U-19 – Португалия U-19 – 0:5 / УЕФА

Украинский футбольный комментатор Дмитрий Джулай прокомментировал поражение сборной Украины U-19 от Португалии в полуфинале Евро-2018.

"Евро U-19, полуфинал. Украина – Португалия 0:5. Худший соперник, чтобы быстро пропускать (2 мин), досадная травма Супряги (11хв), не присущий именно этой команде Петракова психологический провал после второго гола. Тем не менее, сборная вышла на чемпионат мира и это главной итог", – написал Джулай в своем Твиттер.

Украина U-19 крупно проиграла Португалии и вылетела в полуфинале Евро-2018

Напомним, благодаря выходу в полуфинал Евро-2018 U-19 сборная Украины сыграет на чемпионате мира-2019 U-20.

Евро-2018 (U 19)Полуфинал

Украина U-19 - Португалия U-19: Четверг 26 июля 2018

Украина U-19
Матч окончен
0 : 5
Португалия U-19
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Португалия U-19 Португалия U-19 Украина U-19 - Португалия U-19 Сборная Украины Украина U-19 Украина U-19 Чемпионат Европы U-19 Дмитрий Джулай
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