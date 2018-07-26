Юргорден – Мариуполь – 1:1 – видео голов и обзор матча

Шведский Юргорден и украинский Мариуполь в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграли вничью. Смотрите видео забитых мячей и обзор поединка.

Приазовцы открыли счет в первом тайме. Яворский удачно сыграл головой после стандарта. Юргорден давил на протяжении всего второго тайма и сумел восстановить равновесие на 4-й добавленной арбитром минуте – Худжамов не выручил.

Лига Европы 2018/2019, 2-й квалификационный раунд

Юргорден – Мариуполь – 1:1

Голы: Баджи, 90+4 – Яворский, 37