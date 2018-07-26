toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
МАРИУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН УКРАИНА U-19 - ПОРТУГАЛИЯ U-19 ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Италия U-19 победила французов и вышла в финал Евро-2018

21:16 60 Читати українською
Италия U-19 победила французов и вышла в финал Евро-2018
Сборная Италии U-19 / твиттер сборной Италии

Сборная Италии U-19 стала вторым финалистом юношеского Евро-2018. В поединке 1/2 финала итальянцы уверенно переиграли сборную Франции U-19 (2:0).

Итальянцам удалось провести ударную 3-минутку посреди первого тайма. Сначала Кристиан Капоне получил передачу с правого фланга от Беллановы и классно пробил в угол ворот. А на 30-й минуте Мойзе Кина партнеры вывели один на один с французским кипером в контратаке. Переиграть Диуфа нападающий Юве сумел без проблем – 2:0.

Несмотря на все потуги, отыграться Франция U-19 так и не смогла. Итак, в финальном матче итальянцы сыграют против Португалии U-19, которая ранее разгромила украинских ровесников.

Евро-2018 U-19, 1/2 финала

Италия U-19 – Франция U-19 – 2:0

Голы: Капоне, 27, Кин, 30

Евро-2018 (U 19)Полуфинал

Италия U-19 - Франция U-19: Четверг 26 июля 2018

Италия U-19
Матч окончен
2 : 0
Франция U-19
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Мир Франция U-19 Франция U-19 Италия U-19 Италия U-19 Италия U-19 - Франция U-19
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
18
час
:
10
мин
Сумы
16:30
Зирка
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук