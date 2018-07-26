Италия U-19 победила французов и вышла в финал Евро-2018

Сборная Италии U-19 стала вторым финалистом юношеского Евро-2018. В поединке 1/2 финала итальянцы уверенно переиграли сборную Франции U-19 (2:0).

Итальянцам удалось провести ударную 3-минутку посреди первого тайма. Сначала Кристиан Капоне получил передачу с правого фланга от Беллановы и классно пробил в угол ворот. А на 30-й минуте Мойзе Кина партнеры вывели один на один с французским кипером в контратаке. Переиграть Диуфа нападающий Юве сумел без проблем – 2:0.

Несмотря на все потуги, отыграться Франция U-19 так и не смогла. Итак, в финальном матче итальянцы сыграют против Португалии U-19, которая ранее разгромила украинских ровесников.

Евро-2018 U-19, 1/2 финала

Италия U-19 – Франция U-19 – 2:0

Голы: Капоне, 27, Кин, 30