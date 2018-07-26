Мариуполь сыграл результативную ничью с Юргорденом

Мариуполь на выезде не смог удержать победу над Юргорденом, пропустив в компенсированное арбитром время.

Мариуполь дебютировал в еврокубках матчем против шведского Юргордена – четвертой команды Швеции, которая в последний раз проигрывала аж два месяца назад. За хозяев играл родной стадион, который, кроме безумной поддержкой болельщиков, "радовал" искусственным газоном – на нём игроки Мариуполя несколько раз скользили в перспективных ситуациях.

Первый тайм прошел достаточно ровно. Мариуполь больше владел мячом, а Юргорден пытался наказывать гостей за ошибки, используя скорость своих полузащитников. Так, шведы могли выйти вперед уже на 8-й минуте, когда Пихалёнок ушел в агрессивный отбор и был легко обыгран Мрабти. Тот разогнал контру, которую сенегальский нападающий Баджи завершил ударом головой с нескольких метров – повезло, что он вышел слабеньким. На 19-й с дистанции пробивал Радетинац, однако полет мяча в штрафной подкорректировала рука Кирюханцева – арбитр простил Мариуполь и не поставил пенальти. Наконец, на 21-й Худжамов парировал перед собой удар Мрабти по центру, но Баджи на добивании не смог попасть в створ.

Мариуполю такие моменты и не снились – в основном, украинцы пытались играть через верховые передачи и экономили силы, не вступая в высокий массированный прессинг. Тем не менее, именно Мариуполь забил гол: на 37-й минуте Сергей Яворский на дальней штанге замкнул подачу с углового. Через несколько минут он же мог и привезти гол в свои ворота, обрезавшись перед штрафной, однако Баджи из выгодной позиции снова промазал.

Второй тайм был менее интересным, однако более нервным. Мариуполь стал играть по счету, а Юргорден отчаянно лез вперед. Впрочем, шведы едва не привезли себе пенальти уже через четыре минуты после старта – Мишньов вошел в штрафную и упал в борьбе, однако арбитр не повелся на картинное падение украинца.

Чего-то действительно опасного шведы не создали – по крайней мере самостоятельно. Тем не менее, хозяева поля хорошо использовали ошибки Мариуполя: так, на 61-й минуте Быков ошибся в борьбе с Мрабтии, и мяч подхватил Баджи. Сенегалец прошел в чужой штрафной и пробил метров с 23-х – к счастью, удар пошел точно в руки Худжамову! Через шесть минут Худжамов мог подарить гол Юргордену, допустив ошибку на выходе при подаче с углового, однако голкипера подстраховали защитники. Несколько острых прострелов и обыгрышей было у Ринга и Радетинаца, однако не более того. Мариуполь уверенно оборонялся и, казалось, довёл матч до важной выездной победы, однако на 90+4-й минуте Белый упустил Баджи в собственной штрафной, предоставив сенегальцу возможность сравнять счет. После этого Юргорден мог забить еще, однако Даниэльссон пробил в штангу!

Матч завершился результативной ничьей, хотя Мариуполь был очень близок к победе. Впрочем, он мог и проиграть, поэтому не всё так плохо. Теперь всё решится в Украине.

Лига Европы 2018/2019, 2-й квалификационный раунд

Юргорден – Мариуполь – 1:1

Голы: Баджи, 90+4 – Яворский, 37