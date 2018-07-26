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Динамо интересуется защитником Копенгагена Люфтнером

21:26 202 Читати українською
Динамо интересуется защитником Копенгагена Люфтнером
Михаэль Люфтнер / соцсети

Киевское Динамо проявляет интерес к защитнику Копенгагена Михаэлю Люфтнеру.

Чешский защитник Копенгагена Михаэль Люфтнер может стать игроком киевского Динамо, сообщает isport.blesk.cz.

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Как сообщает издание, игроком также интересуются Вест Бромвич и Гент.

Информацию о заинтересованности киевлян подтвердил агент футболиста Мартин Хрдличка: "Ситуация такова, что у Михаэля есть различные варианты для продолжения карьеры. Один из них – Динамо Киев. Но мы не будем спешить с принятием решения. Подождем развития событий".

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Полгода назад Динамо приобрело у Копенгагена вингера Беньямина Вербича.

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