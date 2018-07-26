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Лига Европы: Малиновский голом помог Генку разгромить Фолу, ассистентский хет-трик Нойка

23:32 7 Читати українською
Лига Европы: Малиновский голом помог Генку разгромить Фолу, ассистентский хет-трик Нойка
Руслан Малиновский / Belgofut

В Лиге Европы завершились еще несколько поединков 2-го квалификационного раунда. Результативными действиями в них отметились и украинцы – Руслан Малиновский из Генка и Александр Нойок, который играет за Динамо-Брест.

Бельгийский Генк снял вопрос о победителе матча с Фолой еще в первом тайме. Команда Малиновского отгрузила гостям 4 мяча, а украинец начал разгром люксембуржцев уже на 4-й минуте. Троссард во втором тайме с пенальти довершил издевательство над представителем экзотического чемпионата.

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Зрелищный поединок выдали брестское Динамо и греческий Атромитос. Белорусы вели 4:0, а украинский хавбек Нойок записал в свой актив 3 ассиста. Однако, греки сумели за 15 минут в концовке матча забить трижды и оставили открытым вопрос о победителе противостояния. Еще один украинец, форвард "бело-синих" Алексей Хобленко лишь заработал "горчичник".

Относительно удачным стал вечер для польских команд. Ягеллония дома минимально одолела португальский Риу Аве благодаря голу Махая, а познанский Лех на выезде вырвал ничью в матче против солигорского Шахтера – 1:1. За Лех весь поединок отыграл Владимир Костевич, а уроженец Украины Тарас Романчук вывел Ягеллонию на поле с капитанской повязкой.

Лига Европы, 2-й квалификационный раунд, первые матчи

Генк – Фола – 5:0

Голы: Малиновский, 4, Посуэло, 19, Троссард, 25, 73 (пенальти), Деваэст, 28

Динамо-Брест – Атромитос – 4:3

Голы: Филипович, 5, Савицкий, 13 (пенальти), 61, 70 – Манусос, 74, Веретило, 80 (автогол), Кулурис, 88

Ягеллония – Риу Аве – 1:0

Гол: Махай, 9

Шахтер Солигорск – Лех Познань – 1:1

Голы: Бакай, 53 – Амарал, 89

Лига Европы2-й квалиф. раунд, первые матчи

Генк - Фола: Четверг 26 июля 2018

Генк
Матч окончен
5 : 0
Фола
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