Головні новини футболу 26 липня: Маріуполь з нічиєї стартував у Лізі Європи, Тайсон може покинути Шахтар

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 26 липня.

Маріуполь дебютував у Лізі Європи з нічиєї

Маріуполь розписав результативну нічию з Юргорденом у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги Єпропи. Дивіться відео голів та огляд матчу. Приазовці відкрили рахунок в кінці першого тайму, але втратили перемогу перед фінальним свистком. Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич вважає, що його команда провела вдалий поєдинок.

У інших матчах Ліги Європи Маліновський голом допоміг Генку розгромити Фолу, а Нойок відзначився хет-триком з асистів. Есеола приніс сенсаційну перемогу Кайрату, тоді як Слован Мохи та Сухоцького зганьбився на Мальті.

Фіаско України U-19 на Євро-2018

Збірна України U-19 розгромно програла Португалії та вилетіла у півфіналі Євро-2018. Команда Олександра Петракова пропустила п'ять голів у першому таймі, безславно покинувши турнір. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Відомий коментатор Дмитро Джулай знайшов позитив після ганебної поразки українців, а захисник Віталій Миколенко попросив вибачення за гру команди.

Португалія U-19 у фіналі Євро-2018 зіграє проти італійців, які обіграли французьку молодіжку.

Тайсон може покинути Шахтар та інші трансфери

Півзахисник Шахтаря Тайсон близький до переходу в Сан-Паулу, переконують бразильські ЗМІ. Агент футболіста підтвердив інформацію щодо переговорів і повідомив, що угода може бути завершена у найближчі кілька днів.

Натомість київське Динамо знайшло підсилення у Копенгагені. Команда Хацкевича може поповнитись захисником Міхаелем Люфтнером.

А ось Барселона презентувала свого скандального новачка Малкома, прописавши йому клаусулу в 180 млн євро.