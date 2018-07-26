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Миколенко: Хочу извиниться за поражение Украины U-19

20:37 83 Читати українською
Миколенко: Хочу извиниться за поражение Украины U-19
Виталий Миколенко / ФК Динамо Киев

Защитник сборной Украины U-19 Виталий Миколенко принес свои извинения за разгромное поражение от Португалии (0:5) в полуфинале Евро-2018.

"Хочу сказать огромное спасибо людям, которые поддерживали нас на протяжении всего турнира и, конечно же, хотел извиниться за сегодняшнюю провальную игру. Нужно проигрывать с достоинством и честью, но сегодня этого не было... Простите и еще раз – спасибо за поддержку", – написал Миколенко в своем Инстаграм.

Украина U-19 – Португалия U-19 – 0:5 – видео голов

Напомним, сборная Украины U-19 потерпела поражение от Португалии со счетом 0:5 в полуфинале Евро-2018 и вылетела из турнира, однако пробилась на ЧМ-2019 U-20.

Евро-2018 (U 19)Полуфинал

Украина U-19 - Португалия U-19: Четверг 26 июля 2018

Украина U-19
Матч окончен
0 : 5
Португалия U-19
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Чемпионат Европы U-19 Виталий Миколенко Виталий Миколенко Украина U-19 Украина U-19 Португалия U-19 Португалия U-19 Украина U-19 - Португалия U-19 Сборная Украины
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