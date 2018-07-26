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Тайсон согласовал контракт с Сан-Паулу, – СМИ

21:02 521 Читати українською
Тайсон согласовал контракт с Сан-Паулу, – СМИ
Тайсон / Александр Осипов

Полузащитник Шахтера Тайсон стал ближе к переходу в Сан-Паулу.

Сан-Паулу предложил Тайсону около 100 тысяч евро в месяц и игрок согласился, сообщает Sportv4, ссылаясь на Fox Football.

Сан-Паулу сделал предложение Шахтеру по Тайсону

Ранее сообщалось о серьезных намерениях бразильского клуба о подписании хавбека Шахтера.

Агент футболиста подтвердил информацию о переговорах с Сан-Паулу и сообщил, что сделка может быть завершена в ближайшие несколько дней.

Веллингтон Нем хочет покинуть Шахтер и уже получил предложение от клуба из ОАЭ

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