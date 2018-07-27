toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
МАРИУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН УКРАИНА U-19 - ПОРТУГАЛИЯ U-19 ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Малком официально представлен в качестве игрока Барселоны, клаусула – 180 млн евро

26 июля 23:40 58 Читати українською
Малком официально представлен в качестве игрока Барселоны, клаусула – 180 млн евро
Малком / ФК Барселона

Испанская Барселона представила своего новичка – экс-вингера французского Бордо Малкома.

В американском Портленде состоялась церемония подписания контракта с новичком "блаугранас", сообщает официальный сайт Барселоны.

Малком в центрі уваги: Барселона підписала гравця, який ледь не опинився в Україні та довів до сліз Тіте

В ней приняли участие сам Малком, президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу и технический секретарь клуба Эрик Абидаль. В частности, стало известно, что желающим выкупить бразильца придется заплатить не менее 180 млн евро.

"Я действительно очень счастлив быть здесь. Это осуществление мечты. Играть за Барсу – большой вызов и я надеюсь, что буду приносить радость болельщикам. Месси – лучший игрок планеты, легенда, надеюсь, что многому научусь у него", – признался Малком.

Теги
Испания Главное Барселона Барселона Трансферы Барселоны Малком Малком
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
14
час
:
58
мин
Сумы
16:30
Зирка
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук