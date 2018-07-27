Малком официально представлен в качестве игрока Барселоны, клаусула – 180 млн евро

Испанская Барселона представила своего новичка – экс-вингера французского Бордо Малкома.

В американском Портленде состоялась церемония подписания контракта с новичком "блаугранас", сообщает официальный сайт Барселоны.

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В ней приняли участие сам Малком, президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу и технический секретарь клуба Эрик Абидаль. В частности, стало известно, что желающим выкупить бразильца придется заплатить не менее 180 млн евро.

"Я действительно очень счастлив быть здесь. Это осуществление мечты. Играть за Барсу – большой вызов и я надеюсь, что буду приносить радость болельщикам. Месси – лучший игрок планеты, легенда, надеюсь, что многому научусь у него", – признался Малком.