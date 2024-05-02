Украинские легионеры прекрасно проявили себя в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Андрей Лунин и Артем Довбик попали в список номинантов для официальной символической сборной сезона. Отдать голос за наших земляков можно, перейдя по ссылке.

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На место голкипера претендуют трое. Кроме Лунина, это Унаи Симон (Атлетик) и Альваро Вальес (Лас-Пальмас). Список конкурентов Довбика впечатляет еще больше. Нападающему Жироны нужно обойти 18 других игроков атаки, среди которых суперзвезды – Левандовски, Винисиус, Гризманн и т.д.

Напомним, Лунин провел за Реал в чемпионате 20 матчей, пропустил 13 голов и 10 раз сохранял владения "сухими". Статистика Довбика – 19 голов и 5 ассистов в 31 матче.

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