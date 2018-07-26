Украина U-19 крупно проиграла Португалии и вылетела в полуфинале Евро-2018

Сборная Украины U-19 уступила португальским сверстникам в матче за выход в финал Евро-2018. Результат и обзор матча читайте на Футбол 24.

Полуфинал Евро-2018 Украина U-19 – Португалия U-19 начался в 15.00 по киевскому времени и завершился уверенной победой Португалии – 0:5.

Португалия сразу взяла мяч под свой контроль и организовала быстрый гол в наши ворота. Жоао Филипе на левом фланге накрутил Коноплю и подал во вратарскую сборной Украины. С первым ударом Педро Корреи Кучерчук справился, но партнеры не подстраховали голкипера и португальский форвард со второй попытки открыл счет во встрече.

Украина – Португалия: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2018 U-19

Украина очень быстро потеряла Владислава Супрягу – вместо него вышел Андрей Кулаков, однако пыталась атаковать. Можно вспомнить мощный выстрел Дрышлюка. Португальцы же отвечали значительно острее и результативнее. На 19 минуте "сине-желтые" во второй раз пропустили – Филипе выиграл отскок после подачи углового и расстрелял украинские ворота.

А еще через 2 минуты счет стал разгромным. Филипе получил мяч на линии штрафной площади, выиграл позицию у наших защитников и оформил дубль. Сборная Украины полностью посыпалась. Вскоре Тринкау воспользовался плохой передачей Алексея Хахлева и поразил дальний угол наших ворот.

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Прошло несколько мгновений – и Тринкау забил во второй раз. Винагре классно подключился по левому флангу и прострелил вдоль ворот. Кучерук ужасно отбил мяч перед собой, а 17 номер португальцев сделал счет неприличным – 0:5. К перерыву украинцы не смогли забить хотя бы гол престижа, а самым активным в составе "сине-желтых" был Георгий Цитаишвили.

На старте второго тайма португальцы стали больше позволять сборной Украины. Подопечные Александра Петракова чаще находили свободные зоны у чужих ворот, зато соперник в несколько раз сбавил обороты и вообще не создавал давления на наши владения. Португалия больше не хотела играть, а Украина не могла.

Пиренейцы перепасовывались в центре поля, убивая время до финального свистка. "Сине-желтые" же прерывали эту рутину редкими выпадами, которые все равно не часто доходили до ударов в створ ворот. Внимания заслуживали разве что выстрелы Хахлева и Кулакова прямо в руки голкиперу соперника.

Матч подошел к логическому завершению – Португалия попала в финал, а сборная Украины прекратила выступления на Евро-2018 U-19 в полуфинале. Единственным позитивом для наших футболистов стала поддержка болельщиков, которые на протяжении игры скандировали патриотические возгласы, а под занавес встречи спели гимн Украины.

Евро-2018 U-19. Полуфинал

Украина U-19 – Португалия U-19 – 0:5

Голы: П. Коррея, 2, Филипе, 19, 21, Тринкау, 28, 30