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Юргорден – Мариуполь: Бабич прокомментировал дебют приазовцев в Лиге Европы

22:57 31 Читати українською
Юргорден – Мариуполь: Бабич прокомментировал дебют приазовцев в Лиге Европы
Александр Бабич / ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился эмоциями от первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против шведского Юргордена (1:1).

"Я доволен. Ребята выполняли стратегию, которую мы выбрали. В общем, она сработала. Забили, но пропустили в конце. Где-то не хватило опыта и скамейки. Если бы у нас были свежие нападающие, то могли бы поймать на контратаке. В конце нужно было взять мяч под контроль и довести до победного конца, но мы и так хорошо сыграли в обороне.

Мариуполь сыграл результативную ничью с Юргорденом

Поблагодарил ребят. Это наш первый опыт. Мы завершили игру с высоко поднятой головой. Понимали, что соперник будет давить. Но мы выиграли много верховых подач. А в средней линии уже не хватило сил на подборы. Теперь нужно восстановиться. Это дебют, поэтому не будем гневить Бога – сыграли удачно. Искусственное поле? Оно хорошего качества и не повлияло на игру. В первом тайме несколько раз поскользнулись, но потом привыкли. Лучше такое, чем плохое натуральное", – рассказал Бабич в интервью каналу Футбол 1.

Напомним, что приазовцы сыграли вничью 1:1 с Юргорденом. Мячи забили Сергей Яворский и Алиу Баджи.

Лига Европы2-й квалиф. раунд, первые матчи

Юргорден - Мариуполь: Четверг 26 июля 2018

Юргорден
Матч окончен
1 : 1
Мариуполь
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Лига Европы Мариуполь Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич Юргорден - Мариуполь
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