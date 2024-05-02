Уже началась продажа билетов на финал Кубка Украины 2023/24 между Ворсклой и Шахтером, а Украинская ассоциация футбола уже подготовила перечень правил поведения для болельщиков.

“При входе на стадион каждому болельщику будут надевать на руку браслет. В случае воздушной тревоги матч прерывается, все болельщики уходят в укрытие. Если тревога закончится в течение 30-ти минут, болельщики смогут вернуться на трибуны, предъявив браслет на руке стюардам.

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Если тревога продлится более 30 минут, матч будет перенесен на следующий день. Болельщикам необходимо сохранить браслет и билет в случае, если они собираются посетить перенесенный матч", – говорится в сообщении на официальном сайте УАФ.

К слову, финал Кубка Украины Ворскла – Шахтер состоится 15-го мая, начало матча в 18:00. В полуфинале "горняки" разбили Черноморец, а полтавчане минимально переиграли Полесье.

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