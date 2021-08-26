Руководство Интера заинтересовано в услугах хавбека Манчестер Сити Бернарду Силвы, сообщает журналист Гонсалу Лопеш в Twitter.

Роналду согласовал переход в Манчестер Сити, – журналист

На трансфере 27-летнего португальца настаивает тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Бернарду может стать частью сделки по Криштиану Роналду, которого сейчас сватают в Сити. Стоит отметить, что Силва хотел попрощаться с командой Гвардиолы, но склонялся к предложениям из Испании.

Действующий контракт Бернарду с Ман Сити рассчитан до лета 2025-го, а transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.

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