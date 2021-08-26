В четверг, 26 августа, состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов УЕФА. С кем сыграет Шахтер – читайте в этой новости на "Футбол 24".

С кем сыграет Шахтер в группе ЛЧ – результаты жеребьевки / ФК Шахтер

Шахтер после драматичного прохода Монако был посеян в третьей корзине. Соответственно, "оранжево-черные" в групповом турнире не могли встретиться с Аталантой, РБ Лейпциг, Зальцбургом, Бенфикой, Порту, Аяксом, Зенитом и киевским Динамо.

Онлайн-трансляция жеребьевки группового турнира ЛЧ

По итогам жеребьевки соперниками Шахтера в группе D стали Реал и Интер, с которыми "горняки" играли в прошлом сезоне ЛЧ. Тогда подопечные еще Луиша Каштру дважды обыграли мадридцев, а с миланцами расписали две нулевые ничьи. Третий оппонент станет известен через несколько минут.

Команды, занявшие первые два места, выйдут в плей-офф Лиги чемпионов. Обладатель третьего места продолжит евросезон в Лиге Европы, а те, кто финишируют последними в квартетах, завершат выступления в еврокубках.

Поединки первого тура будут сыграны 14 и 15 сентября.

К слову, текущий розыгрыш ЛЧ стал для "горняков" 16-м в истории и 5-м подряд. Наивысшее достижение – четвертьфинал 2010/11. Еще трижды "оранжево-черные" играли в 1/8 финала.

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