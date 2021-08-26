Защитник Динамо Сидклей все ближе к уходу из киевского клуба.

Сидклей прибыл в Салоники, чтобы завершить свой переход в ПАОК, сообщает sdna.gr. Защитник со своей девушкой были замечены в аэропорту в клубных цветах греческого клуба.

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Отмечается, что бразилец переберется в ПАОКа на правах аренды. Клуб будет иметь опцию первоочередного выкупа Сидклея за 2 млн евро. Добавим, что главным тренером греческого клуба является сын Мирчи Луческу, Разван.

К слову, Сидклей не сумел закрепиться в Динамо, за прошлый сезон УПЛ бразилец провел всего 8 матчей, записав в свой актив 2 гола и ассист.

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