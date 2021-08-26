Новичок Серии А Салернитана стала еще одним претендентом на Супрягу, сообщает SalernoSport24. Интересно, что клуб готов заплатить лишь 3 млн евро, тогда как Динамо будто бы надеется получить 5 млн евро.

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Вариант с арендой Супряги не рассматривается, поскольку "бело-синие" намерены оформить полноценный трансфер своего форварда. Интересно, что ранее озвучивалось, что за Владислава предлагали около 7-8 млн евро, тогда как Динамо намеревалось заработать на продаже нападающего около 9-10 млн евро. Кроме Салернитаны, Супрягой интересовались Дженоа, Сампдория и Удинезе.

Напомним, в прошлом сезоне Владислав Супряга провел 31 поединок в составе Динамо, отметившись тремя голами и пятью ассистами. В нынешней кампании форвард еще не играл из-за травмы. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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