В воскресенье, 29 августа, будут официально объявлены имена ассистентов Александра Петракова в национальной команде.

Мероприятие начнется в 11:30 и будет транслироваться онлайн на Youtube-канале УАФ. Кроме представления тренерского штаба сборной Украины во главе с Александром Петраковым, эксперты также обсудят ближайшие поединки "сине-желтых", сообщает официальный сайт УАФ.

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Первого сентября Украина сыграет на выезде с Казахстаном, а четвертого числа примет Францию ​​в рамках квалификации на ЧМ-2022 на НСК Олимпийский. После двух официальных поединков наша команда проведет выездной спарринг против Чехии, который состоится 8 сентября.

Напомним, Александр Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко. Ранее 64-летний чемпион мира-2019 отмечал, что его ассистентами могут стать Андрей Анненков, Александр Шовковский и еще несколько специалистов. Также в тренерский штаб сборной сватали Олега Гусева.

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