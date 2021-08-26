Полузащитник Челси Жоржинью стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Роберто Карлос: Фанаты Челси должны установить памятник Жоржиньо

29-летний хавбек был одним из главных "моторов" команды Томаса Тухеля и помог "синим" получить золотые медали самого престижного клубного турнира. За эту награду итальянец соревновался со своим одноклубником Н'голо Канте и полузащитником Манчестер Сити Кевином де Брюйне.

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Напомним, Челси приобрел Жоржинью у Наполи за 57 млн евро.

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