Лига чемпионов: УЕФА определил лучшего игрока прошлого сезона
Перед началом нового розыгрыша ЛЧ УЕФА традиционно подводил итоги.
Полузащитник Челси Жоржинью стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Роберто Карлос: Фанаты Челси должны установить памятник Жоржиньо
29-летний хавбек был одним из главных "моторов" команды Томаса Тухеля и помог "синим" получить золотые медали самого престижного клубного турнира. За эту награду итальянец соревновался со своим одноклубником Н'голо Канте и полузащитником Манчестер Сити Кевином де Брюйне.
Не идет игра? С Żubrówka всегда идет игра! Миксуй коктейли с легендарной Żubrówka и наслаждайся просмотром топовых матчей! Żubrówka – открой легенду! Для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka и коктейлях тут.
Напомним, Челси приобрел Жоржинью у Наполи за 57 млн евро.
Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину