Киевское Динамо попало в группу E и узнало соперников в Лиге чемпионов.

Динамо на жеребьевке попало в 4-ю корзину. Сама церемония началась в 19:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов 2021/22: Шахтер узнал соперников в групповом турнире

На групповом этапе Лиги чемпионов Динамо будет играть против таких команд: Бавария, Барселона, Бенфика.

Групповой этап самого престижного клубного турнира начнется 14 сентября и продлится до 8 декабря. Напомним, в прошлом сезоне киевлянам не удалось преодолеть эту стадию – в группе с Барселоной, Ювентусом и Ференцварошем "бело-синие" финишировали третьими и продолжили в плей-офф Лиги Европы.

Онлайн-трансляция жеребьевки группового этапа ЛЧ – Динамо, Шахтер и другие украинцы узнают соперников