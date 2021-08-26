Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов – на "Футбол 24" в этой новости (нужно обновлять страницу). Начало в 19:00. Напрямую в групповой этап ЛЧ попали 26 клубов, среди которых киевское Динамо. Еще 6 прошли сито квалификации, в частности, донецкий Шахтер. Все участники группового турнира разделены на 4 корзины согласно рейтингу УЕФА. Так, Динамо оказалось в четвертой, а Шахтер – в третьей. В то же время 6 чемпионов стран, а также действующие победители еврокубков автоматически попали в первую корзину посева.

Возвращение путевки в Лигу чемпионов как главная миссия – с чем входят украинские клубы в еврокубковый сезон 2021/22

Команды из одной страны разводят по разным группам. Также в одном квартете не могут встретиться представители Украины и России. Поэтому киевляне не смогут попасть на Зенит. Динамо и Шахтер будут играть по разным дням (вторник либо среда). Групповой этап ЛЧ 2021/22 стартует 14 и 15 сентября. Финишный шестой тур состоится 7/8 декабря. Финал Лиги чемпионов 2022 примет стадион Санкт-Петербург в одноименном городе в субботу, 28 мая.

Корзина 1

Челси (ENG) 98,000

Бавария (GER) 134,000

Манчестер Сити (ENG) 125,000

Атлетико (ESP) 115,000

Вильяреал (ESP) 63,000

Интер (ITA) 53,000

Спортинг (POR) 45,500

Лилль (FRA) 14,000

Корзина 2

Реал Мадрид (ESP) 127,000

Барселона (ESP) 122,000

Ювентус (ITA) 120,000

Манчестер Юнайтед (ENG) 113,000

ПСЖ (FRA) 113,000

Ливерпуль (ENG) 101,000

Севилья (ESP) 98,000

Боруссия Дортмунд (GER)﻿ 90,000

Корзина 3

Порту (POR) 87,000

Аякс (NED) 82,500

Шахтер (UKR) 79,000

РБ Лейпциг (GER) 66,000

Зальцбург (AUT) 59,000

Бенфика (POR) 58,000

Аталанта (ITA) 50,500

Зенит (RUS) 50,000

Корзина 4

Бешикташ (TUR) 49,000

Динамо Киев (UKR) 47,000

Брюгге (BEL) 35,500

Янг Бойз (SUI) 35,000

Милан (ITA) 31,000

Мальме (SWE) 18,500

Вольфсбург (GER) 14,714

Шериф (MDA) 14,500

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: найкращий і найгірший варіанти для Динамо та Шахтаря