Онлайн-трансляция жеребьевки группового этапа ЛЧ – Динамо и Шахтер узнают соперников
Сегодня, 26 августа, в Стамбуле состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов 2021/22. Динамо и Шахтер получили соперников.
Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов – на "Футбол 24" в этой новости (нужно обновлять страницу). Начало в 19:00. Напрямую в групповой этап ЛЧ попали 26 клубов, среди которых киевское Динамо. Еще 6 прошли сито квалификации, в частности, донецкий Шахтер. Все участники группового турнира разделены на 4 корзины согласно рейтингу УЕФА. Так, Динамо оказалось в четвертой, а Шахтер – в третьей. В то же время 6 чемпионов стран, а также действующие победители еврокубков автоматически попали в первую корзину посева.
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Команды из одной страны разводят по разным группам. Также в одном квартете не могут встретиться представители Украины и России. Поэтому киевляне не смогут попасть на Зенит. Динамо и Шахтер будут играть по разным дням (вторник либо среда). Групповой этап ЛЧ 2021/22 стартует 14 и 15 сентября. Финишный шестой тур состоится 7/8 декабря. Финал Лиги чемпионов 2022 примет стадион Санкт-Петербург в одноименном городе в субботу, 28 мая.
Корзина 1
Челси (ENG) 98,000
Бавария (GER) 134,000
Манчестер Сити (ENG) 125,000
Атлетико (ESP) 115,000
Вильяреал (ESP) 63,000
Интер (ITA) 53,000
Спортинг (POR) 45,500
Лилль (FRA) 14,000
Корзина 2
Реал Мадрид (ESP) 127,000
Барселона (ESP) 122,000
Ювентус (ITA) 120,000
Манчестер Юнайтед (ENG) 113,000
ПСЖ (FRA) 113,000
Ливерпуль (ENG) 101,000
Севилья (ESP) 98,000
Боруссия Дортмунд (GER) 90,000
Корзина 3
Порту (POR) 87,000
Аякс (NED) 82,500
Шахтер (UKR) 79,000
РБ Лейпциг (GER) 66,000
Зальцбург (AUT) 59,000
Бенфика (POR) 58,000
Аталанта (ITA) 50,500
Зенит (RUS) 50,000
Корзина 4
Бешикташ (TUR) 49,000
Динамо Киев (UKR) 47,000
Брюгге (BEL) 35,500
Янг Бойз (SUI) 35,000
Милан (ITA) 31,000
Мальме (SWE) 18,500
Вольфсбург (GER) 14,714
Шериф (MDA) 14,500
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