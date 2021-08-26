Нападающий Ювентуса, похоже, таки сменит клуб еще в текущее трансферное окно. В Португалии утверждают, что Роналду согласился продолжить карьеру в Ман Сити под руководством Хосепа Гвардиолы.

Манчестер Сити и Криштиану Роналду достигли согласия об условиях перехода 36-летнего португальца. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" продолжит карьеру на Этихаде и уже разговаривал с Хосепом Гвардиолой. Об этом сообщил португальский журналист Гонсалу Лопеш в Twitter.

Манчестер Сити предложил Роналду контракт – Ювентус выдвинул свои условия

Криштиану считает, что переход в Манчестер Сити станет для него лучшим вариантом на следующие два года. После этого португалец настроен перебраться в МЛС. Роналду до последнего сомневался, соглашаться ли на вариант с "горожанами" из-за своего прошлого в Манчестер Юнайтед, но Жорже Мендеш сумел убедить игрока.

Сегодня, 26 августа, агент CR7 встречался с руководством "Старой синьоры" в Турине. Окончательно судьбу суперперехода должны решить именно Ювентус и представитель футболиста, но ожидается, что трансфер таки будет завершен.

Напомним, Роналду перебрался в Ювентус летом 2018-го за 117 млн ​​евро и дважды стал обладателем Скудетто. А вот в Лиге чемпионов португалец с туринцами не выходили даже в полуфинал. Всего в футболке Юве Криштиану забил 101 гол в 134-х матчах.

Мессі і Барселона розлучилися у катастрофічному стилі – чому вибухнула світова бомба та чим це загрожує