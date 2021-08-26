Реал и ПСЖ начали предметные переговоры по Килиану Мбаппе, сумма потенциального трансфера – 180 млн евро, сообщает ABC.

Мбаппе дважды отказался продлевать контракт с ПСЖ – переход в Реал считают неизбежным

Личный контракт французского форварда будет рассчитан до лета 2027-го, а зарплата игрока составит от 30 млн евро в год. Ожидается, что стороны могут уладить все детали ближе к концу недели.

Действующий контракт Килиана с парижанами рассчитан еще на год, но нападающий наотрез отказался продолжать сотрудничество с клубом. Чтобы не потерять Мбаппе бесплатно следующим летом, ПСЖ вынужден продать его сейчас.

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