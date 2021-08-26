Лига Европы 2021/22, раунд плей-офф квалификации. Ответные матчи

Алашкерт – Рейнджерс – 0:0 – (первый матч – 0:1)

ХИК – Фенербахче – 2:5 – (первый матч – 0:1)

Голы: Риски, 27, 88 – Валенсия, 11, 14, 52, Санлитюрк, 90+2, Пелтола, 90+4 (авт)

Галатасарай – Раннерс – начало игры в 21:00 – (первый матч – 1:1)

АЗ – Селтик – начало игры в 21:15 – (первый матч – 0:2)

ЧФР Клуж – Црвена Звезда – начало игры в 21:30 – (первый матч – 0:4)

Слован Братислава – Олимпиакос – начало игры в 21:45 – (первый матч – 0:3)

Антверпен – Омония – начало игры в 22:00 – (первый матч – 2:4)

Легия – Славия – начало игры в 22:00 – (первый матч – 2:2)

Штурм – Мура – начало игры в 22:00 – (первый матч – 3:1)

И Алашкерт, и Рейнджерс начинали еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, но там не добрались хотя бы до финального раунда квалификации. Армяне, кстати, пострадали от Юрия Вернидуба и его Шерифа. Очное противостояние этих команд получилось не очень зрелищным – шотландцы вышли в групповой турнир благодаря единственному мячу, забитому в первом матче.

В домашнем поединке Фенербахче едва дожал ХИК, но сегодня финны сложили оружие довольно быстро. Главным героем встречи стал бывший форвард лондонского Вест Хэма Эннер Валенсия. Эквадорец неделю назад не играл из-за травмы, а сегодня выстрелил хет-триком. За хозяев дублем ответил Рику Риски, но этого было слишком мало. Тем более, что турки довели дело до разгрома уже в компенсированное время, забив еще дважды.