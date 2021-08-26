После разгромного поражения в Вене со счетом 0:3 и трех пропущенных голов в чемпионате от Мариуполя мало кто верил в камбэк Зари. Впрочем, качество игры в первой встрече с Рапидом поддерживало огонь надежды – луганчане выглядели намного сильнее и создали вагон опасных моментов, в то время как австрийцы забивали только после ляпов в обороне "мужиков". Казалось, что надо просто собраться и вколотить быстрый гол, а дальше подопечные Виктора Скрипника возьмут своё на классе.

"Считаю поражение от Рапида незаслуженным": Скрипник верит в общий успех Зари после разгрома в матче Лиги Европы

Перед домашней встречей с Рапидом тренерский штаб Зари провёл серьёзные кадровые перестановки. Шахаб после результативного поединка с Мариуполем остался в запасе, а пару основных форвардов составили Гладкий и Сайядманеш – Александр тоже выделялся на выходных, но Аллахьяр в последних двух матчах продемонстрировал большое расточительство. На позиции правого фулбэка вместо Фаворова неожиданно появился Хомченовский, а в центре обороны Имерекова заменил Цвек.

От Зари ожидался агрессивный старт матча. Болельщики требовали высокий темп и быстрый гол, однако все эти просьбы исполнил Рапид. Венцы ничего не позволили хозяевам в первые 9 минут, а уже на 10-й они открыли счёт, в несколько передач разорвав среднюю и заднюю линию "мужиков". Атака завершилась разрезным пасом за спину Вернидубу – Грюлль легко убежал от Виталия и расстрелял ближнюю девятку метров с восьми. 0:1.

Подопечные Виктора Скрипника на 12-й минуте огрызнулись плотным выстрелом Булецы с линии штрафной, однако мяч не удалось направить под штангу. Гартль парировал, а Рапид на 15-й наказал Зарю вторым голом – это Граймль расстрелял ворота из центра штрафной, зацепившись за отскок после углового. 0:2. По сумме двух матчей австрийцы вели уже со счётом 0:5.

После создания такого огромного гандикапа гости прогнозируемо отошли на свою половину поля, позволив Заре держать мяч. "Мужики" попытались этим воспользоваться, устроив обстрел ворот Гартля в середине первого тайма – луганчане били и после угловых, и после кроссов, и с дистанции. Всего у хозяев прошло 6 выстрелов, однако только один из них действительно мог завершиться голом (Гладкий метров с четырех неудачно замкнул навес Жунинью). В основном, подопечные Виктора Скрипника легонько катили мяч в руки голкиперу или лупили из-за пределов штрафной по воробьям.

Рапид же вполне и разгром мог устроить, огрызнувшись на 27-й минуте контратакой с прострелом на ближнюю штангу. Любичич замыкал в касание, но Шевченко выручил Зарю. Это был последний момент австрийцев в первом тайме, а вот Заря продолжала лезть вперёд, проваливая один подход к воротам за другим. Впрочем, на 41-й минуте судьба таки смиловалась над подопечными Виктора Скрипника, позволив отквитать хотя бы один гол. Его забил Гладкий, который замкнул классную подачу Булецы с углового – арбитры засчитали взятие ворот, хотя там было серьёзное подозрение на офсайд. 1:2! До камбэка оставалось ещё четыре мяча.

Во втором тайме Заре сразу же не повезло. Нет, она не пропустила третий гол, но уже на 47-й минуте команда осталась без Шевченко – Никита оступился на ровном месте и сразу попросил замену. На поле вышел Мацапура, у которого, в принципе, до середины тайма работы не было. Рапид продолжал выманивать хозяев на свою половину, а те продолжали пороть свои редкие моменты.

На 53-й минуте Хомченовский получил передачу на правый край штрафной и с близкого расстояния пробил над перекладиной, а на 60-й дальний удар Кочергина рикошетом пролетел в метрах от дальнего угла. Большего за 20 минут второго тайма Заря создать не смогла. Виктор Скрипник пытался как-то освежить игру, бросив в бой Шахаба и Кабаева, однако уже на 68-й минуте Рапид наказал луганчан третьим голом – гости раскатали контратаку 2-в-2 с выходом Фунтаса один на один и передачей под удар в пустые ворота. Кара не промахнулся. 1:3.

После такого унижения о каком-то камбэка речь уже не шла. Заря, однако, попыталась сделать счёт менее позорным, даже забив красивый гол на 75-й минуте – это Хомченовский зацепился за отскок на правом краю штрафной и эффектно закрутил мяч в дальний угол. Впрочем, взятие ворот отменили из-за небольшого офсайда. Ещё через три минуты хозяева могли исполнить что-то похожее на третий гол Рапида, однако Сайядманеш в решающий момент прострелил в спину Громову, а Артём, приняв пас, пробил в защитника. На 80-й иранец сам ворвался на правый край штрафной и пробил в ближний угол, но Гартль парировал.

На 87-й минуте Заря таки была вознаграждена за активность, заработав пенальти за накладку против Шахаба. Сам же пострадавший его и реализовал – 2:3. Ещё через две минуты хозяева заработали второй пенальти (на этот раз за гандбол) – и снова "11-метровый" пошел исполнять Шахаб. Иранец выстрелил в тот же самый угол (правый нижний), но Гартль уверенно парировал.

Арбитр компенсировал к основному времени аж шесть минут, но луганчане за этот период смогли лишь разбить нос Шустеру и заработать несколько стандартов – после одного из них прошёл удар метров с восьми куда-то небо. В конце концов, финальный свисток прекратил муки Зари, зафиксировав поражение (2:3). По сумме двух матчей подопечные Виктора Скрипника проиграли со счётом 2:6, вылетев в групповой этап Лиги конференций.

Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжёлые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину