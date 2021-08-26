Лига конференций 2021/22, раунд плей-офф квалификации. Ответные матчи

Линкольн Ред Импс – Рига – 3:1 – (первый матч – 1:1)

Голы: Уокер, 32 (п), Чиполина, 106, Ронан, 120+2 – Вакулко, 19

Витесс – Андерлехт – 2:1 – (первый матч – 3:3)

Голы: Виттек, 4, 49 – Рафаэлов, 81

Хаммарбю – Базель – 3:1 – пенальти 2:3 – (перший матч 1:3)

Голы: Фйолусон, 48, 54, Амоо, 101 – Артур, 108 (п)

Рома – Трабзонспор – 3:0 – (первый матч – 2:1)

Голы: Кристанте, 20, Дзаньоло, 65, Эль-Шаарави, 84

Русенборг – Ренн – 1:3 – (первый матч – 0:2)

Голы: Веккья, 68 – Кастільо, 6, Наиф, 41, Аблин, 81

Эльфсборг – Фейеноорд – 3:1 – (первый матч – 0:5)

Голи: Ларссон, 42, Бернхардссон, 50, Ндионе, 77 – Торнстра, 61

Маккаби Тель-Авив – Шахтер Караганда – 2:0 – (первый матч – 2:1)

Голы: Начмиас, 18, Глейзер, 40

Гент – Ракув – 3:0 – (первый матч – 0:1)

Голы: Тиссудали, 45+1, Одиджа-Офо, 70, Де Сарт, 72

Унион Берлин – КуПС – 0:0 – (первый матч – 4:0)

Абердин – Карабах – начало игры в 21:45 – (первый матч – 0:1)

Тоттенхэм – Пасуш де Феррейра – начало игры в 21:45 – (первый матч – 0:1)

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Рига после домашних 1:1 к аналогичному счету свела основное время и гостевого матча против Линкольна. В обоих случаях за латвийцев забивал украинец Юрий Вакулко. Правда, сегодня его усилий оказалось недостаточно – пиренейцы дважды забили в овертайме и вышли в групповой этап турнира. Еще один украинец – Богдан Михайличенко – только со скамейки запасных наблюдал, как его Андерлехт прекращает борьбу в еврокубках, хотя после домашней ничьей шансы пройти Витесс были вполне реальными.

Жозе Моуринью не стал рисковать и выпустил вполне боевой состав. Рома сделала правильные выводы после поединка неделю назад и без особого сопротивления разбила Трабзонспор – 3:0. Шведский Хаммарбю, совладельцем которого является Златан Ибрагимович, сумел отыграть у Базеля гандикап в два мяча. Игра перешла в овертайм. Там команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались швейцарцы.

Генту тоже пришлось отыгрываться после поражения в первом матче. К счастью для "буйволов", Ракув в родных стенах забил лишь раз, а вот на выезде пропустил аж три "сухих" мяча. Дальше шагает команда Романа Безуса, который сегодня так и не вышел на поле.

Прекратили борьбу два обидчика украинских команд – КуПС и Шахтер из Караганды, которые выбили из Лиги конференций Ворсклу и Колос соответственно. Финны сумели отстоять нулевую ничью в Берлине, но Унион неделю назад победил разгромно. А казахи проиграли и второй поединок Маккаби из Тель-Авива.

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