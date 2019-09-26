Главные новости футбола 25 сентября: Динамо дожало Мариуполь, вылет Карпат из Кубка, Малиновский сильнее Фонсеки

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 сентября.

Украина

Динамо победило Мариуполь в перенесенном матче 4-го тура УПЛ и вышло на второе место в чемпионате. Победу киевлянам принес гол Вербича на последних минутах игры – видеообзор матча.

Состоялись также поединки 3-го предварительного раунда Кубка Украины. УПЛ потеряла одну команду – Карпаты вылетели из турнира, проиграв Ингульцу в серии пенальти. Львовяне проиграли команде Сергея Лавриненко второй год подряд – известны 15 из 16-ти участников стадии 1/8 финала.

Топ-матчи дня

Аталанта победила Рому на выезде и нанесла Паулу Фонсеке первое поражение в чемпионате Италии. Руслан Малиновский отыграл 78 минут. В других матчах Наполи сенсационно проиграл Кальяри, а Интер обыграл Лацио – 5-я победа миланцев, которые являются единоличным лидером первенства.

Реал обыграл Осасуну и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. В Англии состоялись матчи Кубка лиги Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Челси прошли дальше, а вот Вест Хэм Андрея Ярмоленко потерпел фиаско – 0:4 от скромного Оксфорд Юнайтед. Украинец не попал даже в заявку.

ПСЖ потерпел второе поражение в чемпионате Франции.

Другие главные события

Барселона – Реал: утверждена дата и время первого Эль-Класико сезона 2019/20. Лионель Месси получил очередную травму и пропустит до двух недель.

Андрей Лунин оказался в эпицентре полемики после матча Вальядолида – конкурент украинца привез гол, тренер молчит, а фанаты возмущены.

ФИФА утвердила ограничения выплат агентам и аренд игроков.