Барселона – Реал: первое Эль-Класико сезона 2019/20 начнется в очень раннее время

Объявлена дата первого матча Ла Лиги между Барселоной и Реалом.

Обнародована дата первого матча между каталонской Барселоной и мадридским Реалом в этом сезоне. Игра состоится в субботу, 26 октября, в рамках 10-го тура чемпионата Испании на стадионе Камп Ноу в Барселоне. Начало запланировано на 13:00 по местному времени (14:00 по Киеву).

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При подготовке к игре у Реала будет фора в один день: мадридцы в Лиге чемпионов 22 октября сыграют против Галатасарая в Турции, а каталонцы 23 октября встретятся со Славией в Чехии.

К слову, на данный момент Реал занимает в чемпионате Испании 3-е место, набрав одиннадцать очков в 5 матчах. Барселона с десятью пунктами в 6 матчах идет четвертой.

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