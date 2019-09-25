toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
МАРИУПОЛЬ - ДИНАМО КИЕВ КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Барселона – Реал: первое Эль-Класико сезона 2019/20 начнется в очень раннее время

17:11 91 Читати українською
Барселона – Реал: первое Эль-Класико сезона 2019/20 начнется в очень раннее время
Барселона – Реал / Фото из открытых источников

Объявлена дата первого матча Ла Лиги между Барселоной и Реалом.

Обнародована дата первого матча между каталонской Барселоной и мадридским Реалом в этом сезоне. Игра состоится в субботу, 26 октября, в рамках 10-го тура чемпионата Испании на стадионе Камп Ноу в Барселоне. Начало запланировано на 13:00 по местному времени (14:00 по Киеву).

Месси сегодня пройдет медобследование, которое определит тяжесть его повреждения

При подготовке к игре у Реала будет фора в один день: мадридцы в Лиге чемпионов 22 октября сыграют против Галатасарая в Турции, а каталонцы 23 октября встретятся со Славией в Чехии.

К слову, на данный момент Реал занимает в чемпионате Испании 3-е место, набрав одиннадцать очков в 5 матчах. Барселона с десятью пунктами в 6 матчах идет четвертой.

Ярмоленко очолює повстання, Клопп і Конте дають майстер-клас, Барса та МЮ деградують – огляд вогняного вікенду

blog_ava
"Созвонились с Марадоной – он меня поблагодарил". Игорь Беланов – как получить "Золотой мяч" и не забить пенальти
10:05
1306
Теги
Испания Ла Лига Реал Мадрид Реал Мадрид Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
50
мин
Мальорка
20:00
Атлетико
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук